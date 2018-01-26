خلال الاحتفال بيوم الجمارك العالمي.. وزير الداخلية يشيد بما تتمتع به شئون الجمارك من أداء رفيع محلي المنامة في 25 يناير / بنا / شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، الاحتفال الذي نظمته شئون الجمارك ، بمناسبة يوم الجمارك العالمي ، والذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام ، وذلك بحضور معالي نائب وزير الداخلية ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها شئون الجمارك ، وما تنهض به من مسئوليات أمنية وكذلك تسهيل حركة المسافرين وتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي ، مثمنا معاليه ما تتمتع به جمارك البحرين من كفاءة وانضباط وأداء جمركي رفيع ، ينسجم مع إستراتيجية شئون الجمارك للأعوام 2017 - 2020 .

وأشار معالي الوزير إلى أن مواصلة عملية التطوير في الجمارك ، وتنفيذ أهداف هذه الإستراتيجية ، يعكس الجدية في الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، معربا عن شكره لرئيس الجمارك على ما يقوم به من جهود طيبة في رفع مستوى الجمارك وتطوير الكفاءات التدريبية على كافة المستويات.

وخلال الاحتفال ، والذي أقيم تحت شعار "بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية" ، ألقى معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك ، كلمة ، تخللها عرض مرئي حول إنجازات شئون الجمارك ، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه ومساندته لشئون الجمارك ، موضحا أن هذا الاحتفال يأتي بعد عام من تدشين إستراتيجية شئون الجمارك للأعوام 2017-2020، وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأهداف الثلاثة الإستراتيجية بشكل إجمالي 33% وجاري العمل على تنفيذ باقي المتطلبات ، حسب الخطة الزمنية المعتمدة.

ونوه إلى أن شئون الجمارك تعاملت خلال 2017 مع أكثر من نصف مليون بيان بزيادة 3% عن عام 2016 وارتفعت الإيرادات الجمركية الفعلية بنسبة 6% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى أعلى مستوى إيرادات جمركية منذ انتقال تبعية شئون الجمارك إلى وزارة الداخلية ، كما أشار إلى أنه على مستوى تخليص الشاحنات الواردة والصادرة للبضائع على جسر الملك فهد ، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة 198.486 شاحنة بمعدل 544 شاحنة يومياً بزمن عبور أقل من 6 ساعات، وبلغ عدد الشاحنات الصادرة 206.446 شاحنة بمعدل 566 شاحنة يومياً بزمن عبور بمعدل 10 ساعات لزمن العبور.

وتضمن الاحتفال ، عرض فيلم تعريفي حول إصدارات الكتيبات الجمركية "دليل الإجراءات ، المشغل الاقتصادي ، توثيق وأساسيات قسم تراخيص المخلصين والأفراد وكتيب مهارات التحليل" .

وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل شئون الجمارك بالإضافة ، بجانب عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين وكذلك المساهمين في إعداد الكتيبات الجمركية، حيث أشاد معالي الوزير بجهودهم ، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن.



أ.أ/ع ع



بنا 1416 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/01/25 - 30 : 05 PM