مدير مديرية شرطة المطار يؤكد على انسيابية حركة المسافرين تزامنا مع إجازة الربيع المنامة في 25 يناير / بنا / أكد العقيد عبدالعزيز الدوسري مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي أنه تزامنا مع بدء إجازة الربيع ، وتوجه البعض لقضائها خارج البلاد ، فإن المديرية وبالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار ، تعمل على إدارة وتشغيل نقاط فحص الركاب والأمتعة ، خاصة في أوقات ذروة حركة الطيران. لضمان الانسيابية اللازمة وعدم حصول أي معوقات للمسافرين.

وأشار في هذا الصدد إلى الحفاظ على انسيابية حركة المسافرين داخل مبنى المطار والحركة المرورية بالقرب منه ، مع ترتيب القوة الإضافية لتفتيش الأمتعة باستخدام أجهزة الأشعة مع قيام شرطة خدمة المجتمع بتوجيه وإرشاد المسافرين ، منوها في الوقت ذاته إلى الحفاظ على مستوى أداء المرافق الأخرى للمطار ، ومنها شحن البضائع والبريد ، وكذلك سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتلقي البلاغات ومباشرتها.



ودعا مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، المسافرين، إلى التعاون مع رجال الأمن بالمطار، من حيث التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا والتي تهدف إلى تحقيق أمن المسافر وسلامته، مضيفا أنه على المسافر تجنب وضع الأدوات غير المسموح بها في حقائبه، نظرا لخطورتها على سلامة الركاب والطائرة، كما يجب التقيد بالاشتراطات الموضوعة لحمل السوائل والمواد الهلامية في الحقائب المصحوبة على متن الطائرة.



وأشار إلى أن المديرية ترحب بالرد على أي استفسار أو تلقي البلاغات على هاتف رقم 17321604-17321605 أو عن طريق الحضور شخصيا وأن شرطة المطار على أهبة الاستعداد لتأمين سلامة المسافرين وما يحملونه من أمتعة والاستعداد لمواجهة أي حدث طارئ في سبيل الحفاظ على أمن كافة مستخدمي قطاع الطيران المدني بمملكة البحرين.



أ.أ/م.ح.



بنا 1415 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/01/25 - 55 : 05 PM