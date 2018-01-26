نواب يعربون خلال استقبال وزير الداخلية لهم اليوم عن مساندتهم الكاملة لمبادرة الانتماء الوطني ودورها الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية محلي المنامة في 25 يناير / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، عددا من السادة أعضاء مجلس النواب، يترأسهم النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.

وفي مستهل اللقاء ، رحب معالي الوزير بالسادة أعضاء مجلس النواب ، مشيدا بالدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس والموضوعات والقضايا التي يبحثها، بما يصب في صالح الوطن والمواطن، فيما بادر السادة أعضاء مجلس النواب بتوجيه الشكر إلى معالي وزير الداخلية، تقديرا للأداء الأمني الفاعل وإحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها.



كما أعرب النواب عن بالغ اعتزازهم ومساندتهم الكاملة لمبادرة الانتماء الوطني ، التي طرحها معالي وزير الداخلية ، خلال لقائه الأخير مع نخبة من أبناء الوطن وتشتمل على خمسة عناصر رئيسية، مؤكدين مؤازرتهم ودعم منتخبيهم لهذه المبادرة الوطنية المتقدمة، ودورها الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية.



وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة والزيارة الأخوية وما تحمله من معان وطنية مشكورة، بما يعكس دور مجلس النواب واهتمام ومتابعة أعضائه لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن ومشاركتهم الإيجابية في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته.



وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس النواب، تحقيقاً لمزيد من الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.



وفي نهاية اللقاء، جدد أعضاء مجلس النواب، دعمهم الثابت لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها، لما فيه خدمة الوطن والصالح العام، وحرصهم على أهمية تطوير التشريعات، بما يضمن حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن.







ع.ر/م.ح.



بنا 1345 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/25 - 02 : 05 PM