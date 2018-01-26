"الأعلى للمرأة" ينظم لقاء تشاوريا مع الجمعيات واللجان النسائية المنامة في 25 يناير / بنا / عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة اجتماع لجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية بمؤسسات المجتمع المدني، في لقاء تشاوري جرى خلاله استعراض جهود مملكة البحرين في اعداد التقرير الوطني الرابع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وخلال الاجتماع تم عرض آليات ومنهجية إعداد التقرير الرسمي الرابع منذ استلام ملاحظات لجنة السيداو في فبراير 2014، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في متابعة تنفيذ تلك الملاحظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية عبر تشكيل الفريق الوطني الذي يضم في عضويته ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

كما جرى التأكيد على التزام مملكة البحرين في تسليم التقرير الرابع في الموعد المحدد في شهر فبراير 2018، وما يشكله ذلك من فرصة لإبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم وضع المرأة وإدماج احتياجاتها وتكافؤ الفرص، والإيفاء بالتزامات البحرين على صعيد الاتفاقيات والتقارير الدولية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات الجمعيات النسائية والمهنية ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في لجان التعاون حول "المشاريع والبرامج الداعمة للمرأة في مجال عمل الجمعيات النسائية"، وبرامج التوعية والتدريب المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعيات واللجان النسائية ولجان المرأة في الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة التعاون، وهي جمعية المصرفيين البحرينية، جمعية المهندسين البحرينية، جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، جمعية السكرتارية البحرينية، جمعية الصحافيين البحرينية، جمعية الحكمة للمتقاعدين، جمعية المحامين البحرينية، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، جمعية النور للبر، جمعية الرفاع الثقافية الخيرية، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، جمعية المنطلق النسائية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني، الجمعية البحرينية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، جمعية الصداقة للمكفوفين، المركز البحريني للحراك الدولي، الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، جمعية الصم البحرينية ،الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، المركز النسائي بالجمعية الإسلامية، المركز النسائي بجمعية الإصلاح، اللجنة النسائية بجمعية التربية الإسلامية، جمعية البحرين الخيرية، جمعية حوار.



ن.ف/ع ع



بنا 1326 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/01/25 - 05 : 05 PM