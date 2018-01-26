تحت رعاية سمو رئيس الوزراء.. وزير التربية يخرّج طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية بجامعة البحرين المنامة في 25 يناير / بنا / تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة جامعة البحرين، إذ أناب سموّه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة لحضور تخريج طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بمقر الجامعة بالصخير.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين أن هذه الرعاية الكريمة من سمو رئيس الوزراء هي محل فخر واعتزاز أبنائه وبناته الذين أتموا دراستهم الجامعية بنجاح، وباتوا مؤهلين للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء بمملكتنا الغالية في ظل قيادتها الحكيمة، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل رئيس مجلس أمنائها سعادة وزير التربية والتعليم.

من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور محمد الحلو عميد كلية العلوم كلمةً أشار فيها إلى جهود كليتي العلوم والعلوم الصحية للارتقاء بمستوى مخرجات الطلبة، حيث عملتا على مراجعة برامجهما الأكاديمية من قبل منظمات عالمية متخصصة، لضمان تطويرها بما يلبي متطلبات سوق العمل، وعليه تم استحداث برامج جديدة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أن كلية العلوم تعاونت مع جامعات بريطانية في مجال البحث العلمي المتصل بالمياه والطاقة المتجددة، أما كلية العلوم الصحية فلديها مشروع تدريبي متميز بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

ثم ألقت الخريجتان سمية خالد من كلية العلوم وأبرار الجمري من كلية العلوم الصحية كلمتين بهذه المناسبة، أشادتا فيهما بالرعاية الكريمة لسمو رئيس الوزراء لهذا الحفل، وأعربتا عن فرحة الخريجين والخريجات الغامرة بهذه اللحظات التي يتوجون بها مسيرة دراسية حافلة بالاجتهاد والمثابرة، ويتطلعون اليوم للمشاركة في بناء حاضر وطنهم ومستقبله المشرق في شتى ميادين التنمية والتطوير.

بعدها قام نائب راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.



ن.ف/ع ع



بنا 1237 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/25 - 30 : 04 PM