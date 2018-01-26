لدى لقاء سموه بالسفير الايطالي.. سمو محافظ الجنوبية: الثقافة الإيطالية تشهد اقبالا واسعا بين البحرينيين ونتطلع الى تعزيز التعاون المنامة في 25 يناير / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية سعادة السيد دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.

وخلال اللقاء أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالعلاقات المثمرة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة وما تشهده من نمو مضطرد في كافة المجالات، مبيناً عزم سموه في إقامة بعض الفعاليات والأنشطة بالمحافظة الجنوبية التي تبرز حجم التعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين الصديقين.

كما تبادل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة وسعادة السفير الإيطالي الأحاديث الودية التي تناولت علاقات الصداقة الوثيقة وسبل دعم التعاون بين البلدين، منوها سموه بالتقبل الواسع الذي تشهده الثقافة الإيطالية بين أوساط المجتمع البحريني ومجتمع المحافظة خاصة والذي يوطد جسور المعرفة والخبرات المتبادلة على الصعيد الثقافي والاجتماعي بين البلدين الصديقين، مشيداً سموه بالدور البارز والفاعل لسعادة سفير جمهورية إيطاليا في تعزيز أوجه التنسيق والدفع قدماً في فتح المزيد من قنوات التوطيد المشترك العائد بالنفع والفائدة على الجانبين في شتى المجالات.

من جانبه عبر سعادة السيد دومينكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على حفاوة الاستقبال واهتمام سموه بالثقافة الإيطالية والمبادرات المستقبلية المثمرة التي يحرص سموه في اقامتها بالمحافظة الجنوبية، مؤكداً مواصلة جهوده وتعاونه المستمر في تحقيق كل ما تطمح إليه المحافظة الجنوبية من تعاون وتطلعات واستفادة في مجمل الأصعدة.





م.ا.ب/ع ع



بنا 1235 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/25 - 19 : 04 PM