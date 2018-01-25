رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: إنشاء محاكم الأسرة يؤكد مكانة المملكة كدولة مؤسسات وقانون

المنامة في 25 يناير / بنا / اوضحت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن إنشاء مبنى خاص بمحاكم الأسرة سيحقق الخصوصية والسرية المطلوبة من خلال الابتعاد بالخلافات الأسرية عن مبنى القضاء الخاص بالقضايا الجنائية والجنح، وسيساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة القضائية في مملكة البحرين بما يصب في صالح واستقرار الأسر.

وأكدت خلال مشاركتها حفل افتتاح مجمع محاكم الأسرة الذي تفضلت بافتتاحه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن هذا الإنجاز الوطني المشرف يعزز المكانة الرفيعة لمملكة البحرين بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة، وأنه لم يكن ليتحقق لولا حرص جلالة الملك المفدى على تأكيد دور الأسرة البحرينية ومكونها الرئيسي "المرأة" على وجه الخصوص كإحدى الدعائم الهامة في المشروع الإصلاحي، وجهود سمو قرينة العاهل المفدى في دعم قضايا المرأة بكافة أشكالها من أجل مجتمع مستقر يعطي للأسرة البحرينية المكانة التي تستحقها، ويعتبر انجازا آخرا على طريق التقدم يضع المملكة في مصاف الدول الداعمة للحقوق والحريات ويعزز من مكانتها على خريطة العالم.

واضافت، أن هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص المملكة على توفير غطاء تشريعي يحمي الاسرة واستقرارها انطلاقا من الدستور، فالأسرة هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق ومحبة الوطن.



أ.أ/ع ع



بنا 1145 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/01/25 - 02 : 03 PM