عدد من وحدات قوة الدفاع تشارك في حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة المنامة في 25 يناير / بنا / جرى بقوة دفاع البحرين صباح اليوم، حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة بمشاركة عدد من وحدات قوة الدفاع، وذلك بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة قُدم من خلالها إيجاز عن الدورة، ومراحل التدريب التي اشتملت عليها من مواد نظرية وتطبيقات عملية، تلى ذلك تقديم عرض ميداني للتمارين التطبيقية العسكرية التي اشتملت عليها الدورة حيث أظهر الخريجون من خلال التطبيقات العملية براعة كبيرة في تنفيذ التطبيقات بإتقان واحترافية عكست مدى الروح المعنوية العالية والكفاءة الكبيرة التي يتمتعون بها.

بعدها قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1138 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/01/25 - 50 : 02 PM