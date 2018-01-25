رئيس هيئة الأركان يفتتح دورة مرشحي الضباط الجامعيين رقم 22‎ المنامة في 25 يناير / بنا / افتتح سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الخميس، دورة مرشحي الضباط الجامعيين رقم 22، في كلية عيسى العسكرية الملكية.

وألقى سعادة رئيس هيئة الأركان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما تضمه هذه الدورة من كوادر وطنية من الضباط المرشحين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

ودعا سعادته في ختام كلمته المرشحين الضباط إلى التحلي بالأخلاق العسكرية النبيلة المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة ليصبحوا وبكل فخر جنداً للحق وذخراً لمملكة البحرين.

حضر افتتاح الدورة، اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ل.ب/ع ع



بنا 1139 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/01/25 - 48 : 02 PM