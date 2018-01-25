القائد العام لقوة الدفاع يقوم بزيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة الدفاع المنامة في 25 يناير/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، واستمع معاليه إلى إيجازاً عن مراحل التطوير والتقدم التي تشهدها تلك الأسلحة والوحدات، وتابع مدى التأهب القتالي والإداري والفني وإجراءات العمل في عدد من برامج الإعداد والتدريب للوقوف على الجاهزية القتالية والإدارية.

وأكد معاليه أن قوة دفاع البحرين ماضية بكل مقدرة وثبات للاستمرار في رفع كفاءة وقدرات مختلف أسلحتها ووحداتها للوصول بها إلى أقصى درجات الجاهزية القتالية والإدارية.

وأشار معاليه إلى إن مسيرة قوة الدفاع في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، قد تحققت من خلالها العديد من الإنجازات العسكرية الكبيرة، مؤكداً معاليه أن قوة الدفاع غدت بفضل من الله تعالى وعطاء وبذل رجالها، في أعلى مراتب الرقي ومدارج التطور في كافة المجالات القتالية والإدارية، مضيفاً إن قوة الدفاع دائماً تتقدم بخطى واثقة في إنجاز أهدافها المنشودة بدقة وعلى أكمل وجه.

وفي ختام الزيارة أثنى معاليه على الجهود الطيبة التي يقوم بها منتسبو هذه الأسلحة والوحدات ويقظتهم الدائمة وحرصهم الكامل في تأدية الواجبات والمهام المنوطة بهم على أكمل وجه مما يؤكد جاهزية رجال قوة الدفاع كل في موقعه للتضحية والذود عن ثرى الوطن.

رافق معاليه اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1119 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/25 - 45 : 02 PM