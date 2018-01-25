الأشغال تنتهي من مشروع شبكة الصرف الصحي بالدير المنامة في 25 يناير/ بنا / قالت المهندسة أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنه تم الانتهاء من انشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 231 بمنطقة الدير والذي يخدم 47 منزلاً وعقاراً .



ويعتبر هذا المشروع أحد مشاريع الحزمة التطويرية التي تشهدها محافظة المحرق وذلك ضمن توجهات الحكومة الرشيدة بالنهوض بالبنية التحتية وسعياً منها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة وتوفير بيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة.

واوضحت المهندسة مراد بأن المشروع يشتمل على تمديد 750 متراً من الخطوط الرئيسية و930 متراً من الخطوط الفرعية وبناء محطة رفع واحدة، و 72 غرفة تفتيش للخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية لخدمة سكان المنطقة.

يذكر أن مناقصة المشروع قد أرسيت من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المملكة للأسفلت بقيمة 221,985 دينار (مائتان وواحد وعشرون الفاً وتسع مائة وخمس وثمانون ديناراً).

وأشارت مراد الى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حريصة على متابعة احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم من مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما يحرص طاقم مهندسي الوزارة بمتابعة كافة مشاريع البنية التحتية لضمان عدم تأخير أي مشروع.

وفي ذات السياق قال ممثل الدائرة السادسة بمحافظة المحرق عضو المجلس البلدي السيد علي النصوح " نشكر سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف على اهتمامه بما يطرح في المجلس البلدي والأخذ باقتراحات وملاحظات الاعضاء البلديين، كما اشكر وكيل الوزارة المهندس احمد الخياط على متابعته الدائمة لجميع المشاريع، واشكر المهندسين المشرفين على المشروع الذي يعد مطلباً ملحاً من الأهالي هذا المشروع الذي من شأنه أن يوفر البيئة الصحية، وأخص بالشكر المهندس المتميز إبراهيم سوار على جهوده الحثيثة.

وستوصل شبكة الدير للصرف الصحي بالمحطة الأم في محافظة المحرق وهي محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي التي افتتحت في العام 2014 حيث تم بناءها بالمشاركة مع القطاع الخاص

وتعنى بمعالجة التدفقات في جزيرة المحرق، وتبلغ طاقة المحطة الاستيعابية (100.000) متر مكعب في اليوم ويمكن زيادتها الى 160.000 متر مكعب في اليوم والتي تم بناءها تنفيذا لسياسة الوزارة بتوفير محطة معالجة لكل محافظة وعدم الاعتماد على محطة مركزية واحدة.





ل.ب/ع ذ



بنا 1118 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/01/25 - 30 : 02 PM