الارصاد الجوية: الرياح الشمالية الغربية تعاود تأثيرها على المملكة السبت وتستمر لمدة اسبوع المنامة في 25 يناير/ بنا / توقعت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن تعاود الرياح الشمالية الغربية تأثيرها على مملكة البحرين والدول المطلة على الخليج العربي يوم السبت 27 يناير 2018 وتستمر حتى يوم السبت الموفق 3 فبراير 2018، حيث تصل سرعتها من نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض في درجات الحرارة والرطوبة، وسيكون الطقس غائماً جزئياً أحيانا وبارداً خلال الليل وساعات الصباح الاولى، مهيبةً للجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة مرتادي البحر في هذه الفترة.

وعزت إدارة الارصاد الجوية سبب ذلك إلى تحرك منخفض جوي في طبقات الجو العليا باتجاه الأجزاء الشمالية لشبة الجزيرة العربية والخليج العربي مما يؤدى إلى تكون مرتفع جوي على تلك المناطق.

وبينت الادارة أن متوسط درجات الحرارة العظمى لشهر يناير يبلغ 20.0 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى 14.1 درجة مئوية، كما يبلغ متوسط هطول الامطار لشهر يناير 14.5 ملم، علماً بأن أعلى كمية هطول سجلت كانت 135.9 ملم في عام 1959م.









م.ا.ب/ع ذ



بنا 1116 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/01/25 - 27 : 02 PM