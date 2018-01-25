سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقيات تهنئة للحكومتين الهندية و الأسترالية المنامة في 25 يناير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كونفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من معالي السيد فنكايا نايدو نائب رئيس جمهورية الهند ومعالي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضمنهما سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة السيد بيتر كوسجروف الحاكم العام للكومنولث الأسترالي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.





ن.ف/ع ذ



بنا 1112 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/25 - 28 : 02 PM