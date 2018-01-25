سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير اليابان المنامة في 25 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية سعادة السفير كايوشي أساكو سفير اليابان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين .

وقد اعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة عن الشكر والتقدير لما قام به سعادة السفير أساكو من جهد وعمل أسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان وتطوير التعاون بين البلدين لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين في المجالات المختلفة ، معبراً عن تمنياته بالتوفيق لسعادة السفير فيما سيوكل اليه من مهام في خدمة بلاده اليابان .

من جانبه اعرب سعادة السفير أساكو لسمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة عن شكره وتقديره لاستقبال سموه له، ولما لقيه من تعاون أثناء عمله من قبل كافة المسؤولين في الحكومة ، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادتها الحكيمة .





ل.ب/ع ذ



بنا 1111 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/01/25 - 30 : 02 PM