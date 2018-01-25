المستشار عبدالله البوعينين يتسلم نسخة من كتاب "استوصوا بالنساء خيرا" المنامة في 25 يناير / بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه الكاتبة كبرى محمد كلداري التي أهدته نسخة من كتابها بعنوان "استوصوا بالنساء خيرا".

وتناولت الكاتبة في كتابها سلسلة من قصص اجتماعية واقعية لبعض النساء، وتطرقت الى جوانب مهمة من حياتهن في قالب قصصي عكس قضاياهن الاسرية.

ورحب سعادة المستشار عبدالله البوعينين بالكاتبة كبرى كلداري متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح.



ل.ب/ع ع



بنا 1048 جمت 25/01/2018





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