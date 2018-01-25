السلطات المصرية تغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الاحوال الجوية

القاهرة في 25 يناير / بنا / قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم، إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأوضح مصدر مسؤول في تصريح له اليوم، أن قرار إغلاق البوغازي جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية ولانتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات.



ع.ب.ع/ع ع



بنا 1047 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 118 اخر تحديث : 2018/01/25 - 55 : 01 PM