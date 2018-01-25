الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقيد تسليم جثامين شهداء فلسطينيين القدس المحتلة في 25 يناير/ بنا / صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودا على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة حتى يصبح نافذًا، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية.



وقدم مشروع القانون النائبان بتسالئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" المتطرف، وعنات بركو من "الليكود" المتطرف.

وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث الى ذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم "الإرهاب".



وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 جثمانا منذ أكتوبر 2015.



و.ش



بنا 0648 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 166 اخر تحديث : 2018/01/25 - 58 : 09 AM