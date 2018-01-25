وفد المعارضة السورية: جولة المفاوضات الحالية ستوضح جدية جميع الأطراف في العملية السياسية

فيينا في 25 يناير/بنا/ قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات (جنيف9) إن جولة المفاوضات الحالية، ستوضح جدية جميع الأطراف في العملية السياسية.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري مساء الأربعاء، في مقر إقامة وفد المعارضة بالعاصمة النمساوية فيينا التي من المنتظر أن تشهد انطلاق مفاوضات جنيف 9، اليوم الخميس، وتستمر ليومين.



وحسب وكالة (الاناضول) أن الحريري أوضح بأن قرار المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بمدينة سوتشي الروسية، نهاية يناير الجاري، سيتم اتخاذه بناء على لقاءات اليومين القادمين، مضيفا "نحن اليوم هنا لمتابعة ما بدأنا الحديث عنه سابقا، وهي المحادثات السورية السورية، للتوصل لحل عادل وحقيقي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وحريصون على الوصول لحل سياسي في البلاد".



ورحب "بالتزام الشركاء الدوليين المتجدد، بدعم المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وكان لهم لقاءات عديدة في مختلف الدول، وآخرها اليوم مع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".



وزارت المعارضة خلال الفترة الماضية عددا من الدول والتقت مسؤوليها بدءا من لقاء أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، مرورًا ببريطانيا وفرنسا، وانتهاء بروسيا وتركيا.



وكشف الحريري، أن الرسائل التي حصلوا عليها من تلك الزيارات "كانت واضحة وهي وجود نية لدعم العملية التفاوضية في جنيف، والهدف منها تحقيق الانتقال السياسي المبني على القرار الدولي 2254".



واستدرك الحريري، قائلا "ننتظر إثبات هذه النية، من خلال جلب النظام لطاولة المفاوضات، وهيئة المفاوضات مستعدة لمناقشة كافة تفاصيل قرار 2254، لتحقيق الانتقال السياسي، بما فيها القضايا الدستورية والانتخابات".



خ.أ



بنا 0226 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/25 - 56 : 05 AM