قيادي فلسطيني: نرفض أي مبادرات للسلام من أمريكا ما لم تتراجع عن إعلانها بشأن القدس عربي

رام الله 25 يناير/بنا/ أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الأربعاء "أن أي أفكار أو مبادرات ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام مرفوضة فلسطينيا طالما لم تتراجع عن إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".





وأضاف عريقات أن واشنطن "قوضت عملية السلام بإعلانها بشأن القدس وخرقت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تقوم مهمتها على حفظ السلام والأمن الدوليين".



وقال عريقات الذي كان يتحدث لوكالة الأنباء الصينية "إن الإدارة الأمريكية أخرجت نفسها كراعية ووسيط لعملية السلام بعد إعلانها غير القانوني عن القدس عاصمة لإسرائيل، ولا يحق لها بعد ذلك التحدث عن السلام".



يأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض الثلاثاء، أن واشنطن تأمل في طرح خطة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في 2018 بشرط استعداد الجانبين لإنجاحها.



وقال عريقات "موقفنا الفلسطيني واضح ولا حياد عنه، وقد عبرنا عنه مع المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وهو إدانة ورفض الاعلان الأمريكي بشأن القدس وضرورة التراجع عنه".



وأضاف "بالإضافة إلى موقفنا الثابت فإن أية صفقة أو مبادرة سلام لا تستند إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات الدولية ومرجعيات عملية السلام ولا تشمل الاعتراف بحل الدولتين على حدود 1967 ووقف الاستيطان وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين لن يتم التعامل معها فلسطينيا".



وأشار عريقات إلى أن الفلسطينيين طالبوا الإدارة الأمريكية الحالية بالالتزام بمواقف الإدارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي "غير الشرعي وغيرها من انتهاكات الاحتلال".









خ.أ



بنا 0042 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/01/25 - 18 : 05 AM