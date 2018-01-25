الأمم المتحدة منزعجة من تقارير عن عمليات إعدام وحشية دون محاكمة في ليبيا

تونس في 24 يناير/بنا/ عبرت المنظمة الدولية اليوم عن انزعاجها من التقارير التي تتحدث عن عمليات إدام وحشية دون محاكمة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم الأربعاء وذلك بعد انتشار صور تعرض على ما يبدو إعدام تسعة سجناء على الأقل في موقع تفجير سيارتين، حسب ما بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.



وقالت تقارير ليبية أن المسلح الذي ظهر في الصور يشبه محمود الورفلي وهو قائد بالقوات الخاصة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنفيذ عدد من عمليات القتل المشابهة التي أثارت ردود فعل كثيرة في ليبيا.





خ.أ



بنا 2134 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/01/25 - 37 : 12 AM