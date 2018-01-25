رئيس الأمن العام يطلع وفدا من "الداخلية الإماراتية" على جهود البحرين في مكافحة الإرهاب المنامة في 24 يناير/ بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم ، وفداً من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة العميد حمد بن عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية .







ورحب سعادة رئيس الأمن العام ، بالوفد الإماراتي ، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة في المجال الأمني ، منوهاً في هذا الشأن إلى أهمية تبادل الزيارات لتطوير التعاون والتنسيق الأمني ، بما يسهم في تبادل الخبرات وتقديم خدمات أمنية رفيعة وتطوير العمل الشرطي .



وأطلع رئيس الأمن العام وفد وزارة الداخلية الإماراتية على نجاح الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها ، ومنها الشروع في اغتيال مسئولين وشخصيات عامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني ، منوها إلى ارتباط هذه الخلايا بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران ، تقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب هذه العناصر وتوفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ جرائمها الإرهابية .



وتم خلال اللقاء ، بحث آفاق التعاون الأمني وسبل تطويرها وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون لما فيه أمن البلدين الشقيقين ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



وفي سياق متصل ، تفقد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والوفد الإماراتي ، المعرض الذي أقيم على هامش الزيارة ، وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الارهابية وتم ضبطها خلال الفترة من 2011 وحتى الآن ومن بينها ذخائر وقنابل يدوية وعبوات متفجرة ، بالإضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية ويستهدفون بها حياة رجال الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين .







ع.ر/س.ي



بنا 2024 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/01/24 - 30 : 11 PM