سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح الملتقى الخليجي الثامن للأطفال ..ويؤكد: دعم ومساندة القيادة الرشيدة لهذا المشروع السبب الرئيسي في تطوره ونجاحه المنامة في 24 يناير/ بنا / تفضل سمو الشيخ عيسى بن على ال خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة فشمل برعايته حفل افتتاح الملتقى الثامن للأطفال مساء اليوم تحت شعار( باللعب نتعلم الحياة ) بفندق موفينبيك المحرق بحضور سعادة السيد هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة ،والشيخة مي العتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة البيان ،ونخبة من الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي وكبار الشخصيات وعددا من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة.



وقام سموه بافتتاح (المعرض العربي) المصاحب للملتقى والذى يشارك فيه 11 دولة ،ويستعرض خلاله الأطفال مختلف الثقافات والموروثات الشعبية التي تميز بلادهم.



وقد بدأ حفل افتتاح الملتقى بالسلام الوطني وبآيات من الذكر الحكيم ،اعقبه كلمة لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة اكد فيها ان هذا المشروع يحقق نجاحه عاما بعد عام ويثبت مكانته داخل المجتمع الخليجي بفضل ما يقدمه من رؤى وأفكار تغرز في نفوس ابناءنا وبناتنا نواة المستقبل.



وعبر سموه عن سعادته بمشاركة الضيوف والسفراء والمشرفين وكل المهتمين بأمور الطفولة في هذا الملتقى السنوي والذى يضم كوكبة من ابناء دول مجلس التعاون ،لافتا الى ان هذا المشروع قد بدأ محليا ثم تطور للإطار الخليجي بفضل مساندة القيادة الرشيدة التي أولت اهتمامها بالطفولة وسعت الى تنمية الطفل البحريني من اجل خلق اجيال جديدة قادرة على النهوض بالمستقبل، والسعي الى تعزيز دور العمل و المبادرة ونشر ثقافة التميز بين ابناء البحرين ومن ثم ابناء دول مجلس التعاون الخليجي سويا حتى يتمكنوا من خدمة اوطانهم بفاعلية.



وأشاد سموه بمبادرة جائزة النجم الواعد قائلا ان الاحتفال اليوم بتكريم الفائزين بالجائزة في نسختها الثالثة والتي اصبحت من اشهر الجوائز بالمنطقة وصارت دافع لكل طفل لكى يشارك فى مسابقات دولية مما زرعت فى نفوس ابناءنا الثقة في النفس والمبادرة.



وفى ختام كلمته وجه الشكر سموه والتحية لكل الضيوف والحضور المشاركين فى الملتقى والعاملين والمشرفين وكذلك اعضاء الجنة المنظمة للجهد المبذول لإنجاح هذا الحفل السنوي.



عقب ذلك تم تقديم فقرة فنية عبارة عن اوبريت غنائي لشهد العميري ،اعقبه كلمة للأستاذ يوسف جناحي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الخليجي اكد فيها على تحقيق الملتقى الخليجي للأطفال نجاحات كبيرة عاما بعد عام باعتباره أحد البرامج الرئيسية للطفولة في مملكة البحرين، حيث نجح الملتقى في تحقيق أكثر من هدف، فهو استثمر أوقات أطفالنا في تعليمهم الحياة عبر طريقة واحدة هي اللعب، وظل شعاره على مدار ثمانية أعوام "باللعب.. نتعلم الحياة"..



ولفت الى انه من حسن الطالع ونحن نحتفل بالنسخة الثامنة من ملتقى الربيع أن نحتفي ايضا بالنسخة الرابعة من جائزة النجم الواعد وبنخبة من ابنائنا المتميزين والمبدعين والموهوبين الذين استطاعوا أن يثبتوا ذواتهم وأن يعبروا عن قدراتهم وإبداعاتهم ومواهبهم في المجالات المختلفة وأن يرفعوا علم مملكة البحرين خفاقا في محافل خليجية واقليمية ودولية ليقولوا للعالم أن أبناء البحرين قادرون على المنافسة والتميز والابداع.



واشاد جناحي بإطلاق المعرض العربي للمرة الاولى هذا العام بمشاركة واسعة من أشقائنا في الدول العربية لاستعراض مختلف الثقافات والمورثات الشعبية في كافة الأقطار العربية بالإضافة لتعريف جمهور المعرض على الجوانب المضيئة والمشرقة في تاريخ أمتنا العربية وما تشهده هذه الدول من تطور ونهضة في شتى المجالات.



وقد تضمنت فقرات الحفل استعراض فيديو عن جائزة النجم الواعد ،ثم اختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة النجم الواعد وعددهم سبعة أطفال ،حيث قدم سمو الشيخ عيسى بن علي ال خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الجوائز للفائزين ،كما قام سموه بتكريم الجهات المشاركة في الملتقى وهم فريق سواعد الخير ومراكز أطفال المشاركين واكاديمية "سيتريت ووريور" ،كما كرم سموه الداعمين شركة نفط البحرين "بابكو" ومركز شريف العوضي وفريق "شويس".



يذكر ان الملتقى الخليجي الثامن للأطفال قد بدأت فعالياته صباح اليوم بمشاركة 50 طفلا من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية بعقد جلسة تعارف بين الوفود الخليجية المشاركة وتنظيم زيارة ترفيهية لهم ثم ورشة تدريبية ،وستستمر فعاليات الملتقى بداية من صباح غد وتختتم يوم الجمعة القادم 26 يناير ،حيث ستتضمن الفعاليات مجموعة من الورش التدريبية والزيارات الميدانية وحفلات السمر.





ع.ر/م.ح.



بنا 1756 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/01/24 - 12 : 11 PM