معالي وزير الداخلية يستقبل سفراء مملكة البحرين الجدد المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة ويهنئهم بالثقة الملكية السامية وتعيينهم في مناصبهم المنامة في 24 يناير/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم ، سفراء مملكة البحرين الجدد ، المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، وهم السادة:عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، أحمد يوسف أحمد الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند، الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وإبراهيم محمود أحمد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية.



وقد رحب معالي الوزير بالسفراء الجدد، معربا لهم عن خالص التهنئة بالثقة الملكية السامية وتعيينهم في مناصبهم وتوليهم مهامهم في تمثيل وطنهم بالخارج ، متمنياً لهم التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم ، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لرعايا مملكة البحرين في الخارج ، مؤكدا معاليه دور سفارات مملكة البحرين في نقل الصورة الحضارية والمشرفة وما تنعم به البلاد من استقرار أمني في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه، والذي يعد مشروعا وطنيا عصريا شاملا ، قادرا على استيعاب كافة المتغيرات والتعامل الإيجابي مع التحديات.



وقد تم خلال اللقاء، استعراض برامج التعاون الأمني بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة المعينين فيها ، وفتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة ، وذلك في إطار العمل على تطوير علاقات التعاون والتنسيق.



وفي ختام اللقاء، أعرب السفراء الجدد عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك، مشيدين بتوجيهات معاليه السديدة في إطار خدمة أهداف ومصالح مملكة البحرين.





ع.ر/م.ح.



بنا 1642 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/01/24 - 45 : 07 PM