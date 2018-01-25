وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند دافوس في 24 يناير/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، مع سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد بالاتحاد السويسري.



وخلال الاجتماع، أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم على المستويات كافة بما يعكس الحرص المشترك على الارتقاء الدائم بالعلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، منوهًا معاليه بالدور البناء الذي تقوم به جمهورية الهند الصديقة في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أكد سعادة السيد ايم جيه أكبر حرص جمهورية الهند على تطوير علاقاتها مع مملكة البحرين في كافة المجالات، منوهًا بما تتسم به مملكة البحرين من تسامح وانفتاح واحترام للتعددية وما تشهده من نهضة وتنمية في مختلف المجالات.







ع.ر/م.ح.



بنا 1614 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 159 اخر تحديث : 2018/01/24 - 17 : 07 PM