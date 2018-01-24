مراكش تستضيف مؤتمر النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي الرباط في 24 يناير / بنا / تستضيف مدينة مراكش المغربية يومي 29 و 30 يناير الجاري أعمال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى حول النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي، ينظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية.



ويجمع المؤتمر عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى ومسؤولي المؤسسات وممثلين عن الجامعات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي ومناطق أخرى من العالم، من أجل تبادل التجارب والأفكار حول كيفية إحداث ملايين مواطن الشغل بفضل الاستفادة من مصادر وقطاعات جديدة مولدة للنمو، وفق صندوق النقد الدولي.

ويهدف مؤتمر مراكش إلى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الاحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أأده الهيكل المالي الدولي.

ومن أهم الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر: كيفية زيادة فرص المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والابتكار؛ واعتماد الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق إمكانات المنطقة؛ وصياغة سياسات حكومية تساعد في تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.



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بنا 1500 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/24 - 04 : 06 PM