القائد: استراتيجية الحكومة الإلكترونية نجحت في تحقيق 91 % من أهدافها لعام 2017 المنامة في 24 يناير/ بنا / كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن نجاح الهيئة في تحقيق91 % من أهداف استراتيجيتها الوطنية للحكومة الإلكترونية لعام 2017، إذ تمكنت من تحقيق غالبية مؤشرات الأداء بواقع 90 %، أبرزها إنجاز أكثر من مليون معاملة على جميع القنوات الإلكترونية وتحقيق نمو في قيمة المعاملات المالية بنسبة 61 %، مشيراً إلى عمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تضمن سهولة الاستخدام وسرعة الانجاز.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمشاركة القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة د. زكريا الخاجة وعدد من المدراء للإعلان عن مستجدات برنامج الحكومة الإلكترونية وخطة العمل القادمة.



وفي بداية كلمته، توجه القائد بجزيل الشكر إلى أعضاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لبرنامج الحكومة الإلكترونية وتوجيهاتهم السديدة التي كان لها الدور الكبير في الوصول إلى هذه المنجزات، كما أشاد بدور وسائل الإعلام الوطنية باعتبارها شريكاً في تحقيق هذه النجاحات، من خلال تسليط الضوء على خدمات ومشاريع الهيئة، لافتاً في ذات الصدد إلى النمو في مستوى وعي الأفراد وثقتهم في الخدمات الإلكترونية والتي تعد مؤشراً إيجابياً أسهم في تحقيق هذه النجاحات.



كما توجه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على توجيهاته السديدة، والتي أسهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بما انعكس على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بعملها.



وعن خطة العمل القادمة أشار القائد إلى أن الهيئة ستمضي قدماً بأداء الدور المنوط بها لتحقيق الاستدامة في جودة الخدمات الحكومية المقدمة، بما يتماشى وتطلعات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة والخطط الاستراتيجية لمشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) المعتمد من قبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى استمرار الهيئة في تقديم المزيد من المشاريع والخدمات بشكل إلكتروني باعتبارها أحد الأدوات التي تسهم بنجاح المرحلة المقبلة من التوجه الحكومي، أبرزها الدليل الشامل للخدمات الحكومية، وخدمات الموثق الخاص، ومشروع خدمات الكهرباء والماء ومشروع التبليغات والاخطارات الوطنية، إلى جانب تطبيق التاجر الإلكتروني وغيرها من الخدمات والمشاريع الهامة التي من شأنها أن تضيف قيمة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة.



وفِي تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، اكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ان الأرقام والانجازات التي حققتها الهيئة فاقت التوقعات وهناك توجه لتوفير قاعدة بيانات كبيرة من أجل استحداث مبادرات ومشاريع جديدة الهدف منها خدمة الوطن والمواطن .



ونوه الى ان النجاح في النتائج المميزة التي حققتها الهيئة يرجع أيضاً الى وعي المواطن والمقيم في مملكة البحرين وثقته باستخدام الخدمات التي توفرها البوابة الالكترونية والتي بدورها توفر الوقت بالإضافة الى انها تخفف الاعباء المالية على الحكومة من خلال التقليل من استخدام الورق على سبيل المثال وأمور اخرى تستخدم في المعاملات التقليدية اليومية .



وخلال المؤتمر الصحفي، قدم الخاجة عرضاً توضيحياً مفصلاً لأبرز إنجازات استراتيجية الحكومة الإلكترونية لعام 2017، وبين أن الهيئة قد عملت على تحقيق 6 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 11 مؤشرا سنوياً، مشيراً إلى أن معظم المؤشرات قد تم إنجازها بشكل كامل.

من ايمان نور







ع.ر/م.ح.



بنا 1422 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/24 - 40 : 08 PM