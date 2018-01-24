رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي أوجه التعاون المشترك الكويت في 24 يناير / بنا / اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم مع قائد القوات الفرنسية المشتركة بالمحيط الهندي ودولة الإمارات العميد الركن بحري ديديه بياتون والوفد المرافق له الذي يزور الكويت حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.





م.ح.



بنا 1405 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/01/24 - 09 : 05 PM