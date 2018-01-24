اجتماعات تحضيرية للمجلس المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب القاهرة في 24 يناير / بنا / نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا للإعداد والتحضير للمجلس الوزاري العربي المشترك لوزراء السياحة والثقافة.



ويأتي انعقاد هذا المجلس تنفيذاً لقرار للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العشرين في ديسمبر 2017، باقتراح من سمو الأمير سلطان بن سليمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية.

وشارك في هذا الاجتماع المنظمات المعنية بالسياحة والتراث والثقافة وهي: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العربية للطيران المدني، واتحاد الكتاب السياحيين، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إسيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

وأفاد بيان للجامعة العربية بأن الأمانة العامة عرضت بنود جدول أعمال الاجتماع، وأثنى الجميع على أهمية عقد هذا المؤتمر المشترك وضرورة الربط بين قطاعي السياحة والثقافة، وأكدوا أن يقدموا الدعم المطلوب لإنجاح المجلس الوزاري المشترك، وسيقوم اتحاد الكتاب السياحيين بإعداد كتيب حول المقاصد السياحية يوزع خلال فعاليات المجلس.

وتم الاتفاق على أن ترسل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية تصورها حول المجلس الوزاري العربي المشترك لوزراء السياحة والثقافة، للأمانة العامة خلال أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع التنسيقي، حتى تتمكن الأمانة العامة من إرساله للدول الأعضاء لدى الجامعة العربية لإبداء ملاحظاتها عليه، كما تم الاتفاق على أن يعقد المجلس الوزاري المشترك خلال شهر ديسمبر 2018م.



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بنا 1317 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/01/24 - 23 : 04 PM