وزير شئون الدفاع يستقبل سفير مملكة البحرين الجديد لدى الأردن المنامة في 24 يناير / بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم السيد أحمد يوسف أحمد الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة تعيينه بالمنصب الجديد.



ورحب سعادة وزير شئون الدفاع بسفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لكل ما فيه خير وصالح مملكة البحرين.



خ ب ف/ع ع



بنا 1141 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/24 - 04 : 03 PM