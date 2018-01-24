القائد العام لقوة الدفاع يتفقد جانبا من المرحلة الختامية لتمرين القيادات الميداني المشترك (قوة العزم)‎ المنامة في 24 يناير / بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، جانبا من المرحلة الختامية لتمرين القيادات الميداني المشترك (قوة العزم) الذي تنفذه قوة دفاع البحرين بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وتفقد معاليه في بداية جولته الميدانية القوات الإماراتية المشاركة في التمرين، وأعرب عن سعادته بمشاركة إخواننا وأشقائنا من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التمرين المشترك، مؤكداً معاليه متانة ورسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.



وأكد معاليه أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه التمارين الهامة تنفيذاً للتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بهدف تدريب القوات المشاركة وإعدادها للعمل العسكري المشترك من خلال عمليات التنسيق والتخطيط والتنفيذ للعمليات الدفاعية المشتركة، والعمل على تقييم وتطوير معايير التدريب للوصول بالعمل المشترك إلى مستويات عالية من الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة.



وأعرب معاليه عن خالص شكره واعتزازه بالجهود المبذولة، وما شاهده من كفاءة عالية أثناء تطبيق مراحل التمرين المختلفة، والنتائج الطيبة البارزة من خلال التنفيذ المتقن.

رافق معاليه خلال جولة التفقد اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1140 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/01/24 - 57 : 02 PM