القائد العام يستعرض مع مسؤول عسكري روسي علاقات التعاون بين البلدين المنامة في 24 يناير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم السيد أليكسي فرولكين نائب مدير الخدمة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري والتقني والوفد المرافق له.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب مدير الخدمة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري والتقني والوفد المرافق له، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الإتحادية.



حضر اللقاء اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين.



خ ب ف/ع ع



بنا 1138 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/01/24 - 47 : 02 PM