النعيمي يبحث التعاون في المجالات الثقافية والتربوية مع سفراء المملكة الجدد بالخارج المنامة في 24 يناير / بنا / استقبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي اليوم سفراء المملكة المعينين لدى عدد من الدول، وهم السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المعيّن بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير أحمد يوسف الرويعي المعيّن بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسفير أحمد عبدالله الهاجري المعيّن بمملكة تايلند، والسفير عبدالرحمن محمد القعود المعيّن بجمهورية الهند.



وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والتربوية، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الدعم والمساندة للطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعات الخارجية في تلك الدول، مشيداً الوزير بالدور الذي تقوم به سفارات البحرين في الخارج لتطوير سبل التعاون بين المملكة وبقية الدول في المجالات التعليمية.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1135 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/01/24 - 44 : 02 PM