الكويت ترحب بخطوات حكومة مالي الإيجابية في مجالات الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية نيويورك في 24 يناير / بنا / رحبت دولة الكويت بـ"الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها حكومة جمهورية مالي في مجالات الدفاع والأمن والعدالة والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.



جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الامن مساء امس الثلاثاء بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في مالي والتي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.



ودعا العتيبي كافة الأطراف الى التعاون لضمان تنفيذ متطلبات الاتفاق ومواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة مرحبا بالجدول الزمني المنقح لتنفيذ الاتفاق الذي وقعته لجنة متابعته في العاصمة (باماكو) في 16 يناير الحالي، كما دعا كافة الأطراف إلى تنفيذ العناصر المتبقية منه في غضون الإطار الزمني المحدد.



واعرب في هذا الصدد عن الأسف والقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مالي مشيدا بجهود قوات حفظ السلام التي تتعرض حياة عناصرها للخطر يوميا للحفاظ على الأمن والسلام في بيئة مليئة بالمخاطر والتي راح ضحيتها 42 شخصا خلال عام 2017.



وشدد العتيبي في كلمته التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية "كونا"، على ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع واحتوائه لافتا الى ان دولة الكويت ترحب بالتزام كل من تنسيقية الحركات الأزوادية وائتلاف الجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار منذ توقيعها الاتفاق الأخير في 20 سبتمبر 2017 داعيا اياها الى العمل على تحسين الأوضاع الأمنية في الدولة.



وأشار الى ان زيادة الهجمات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف واستهداف قوات حفظ السلام والقوات المالية "جميعها تطورات تتم متابعتها ببالغ القلق" مدينا كافة الأنشطة الإرهابية التي شهدتها المنطقة.



واكد العتيبي في هذا المجال اهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل لمكافحة التهديدات الإرهابية وأمن الحدود والجرائم العابرة للحدود في المنطقة.



وفيما يتعلق بالقوة المشتركة اعرب عن ترحيبه باعتماد القرار رقم (2391) حاثا دول المجموعة والأمم المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التقني لتسهيل عملها.



ع ع



بنا 1024 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 169 اخر تحديث : 2018/01/24 - 28 : 01 PM