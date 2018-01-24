سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ معالي القائد العام بنجاح تمرين "قوة العزم" ويؤكد تحقيق أهدافه بما يصب في صالح استقرار الوطن وازدهاره المنامة في 24 يناير/ بنا / أشاد الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بنتائج مجريات تمرين القيادات الميداني المشترك "قوة العزم" بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، والتي تصب في تعزيز حفظ أمن الوطن ودوام استقراره وازدهاره في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



وهنأ سموه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بنجاح تمرين القيادات الميداني المشترك "قوة العزم" الذي نفذ على مدار يومين متتاليين بمختلف مناطق المملكة ، وفق مراحل ومعاضل مختلفة ، مشيراً سموه إلى حُسن التنظيم ودقة الترتيبات التي أبرز من خلالها المشاركون في التمرين الكفاءة العسكرية العالية في تطبيق الخطط والمحاور والمعاضل العسكرية .



وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن تمرين "قوة العزم" مثال على المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، والذي أثمر عن تحقيق الكفاءة والجاهزية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمهارات الميدانية في كافة مجالات العمليات القتالية والإسناد اللوجستي، ليتشكل على إثر ذلك تنفيذ عدد من التمارين المشتركة الرامية إلى صقل للخبرات العسكرية والارتقاء بالمفاهيم القيادية لحماة الوطن.







ل.ب/خ.س



بنا 0932 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/01/24 - 44 : 12 PM