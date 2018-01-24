سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المنامة في 24 يناير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكر من السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تقدم فيها بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسموه على توجيهاته السديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية باستبعاد أي مشروع تنطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من الأكثر احتياجاً، والعمل على تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطنين.



وأكد أن تاريخ سموه المشرّف ومسيرته المتميزة تشهد بانحياز سموه الدائم والمستمر لمصالح المواطنين والطبقة العاملة والحرص على تهيئة حياة كريمة لهم والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عليهم تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.



ونوه إلى أن توجيهات سموه لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية بوقف فرض مزيد من الرسوم والأعباء المعيشية أثلجت صدور المواطنين وأراحت بالهم وأزالت الخوف من نفوسهم بعد موجة من الأنباء المتعاقبة حول رفع الدعم وفرض المزيد من الضرائب والرسوم وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً لشك أن سموه سيظل حامياً لحقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وحريصاً على أن يحيا المواطن حياة كريمة تليق به وبأسرته.



وقال يعقوب يوسف محمد في برقيته:" إننا في الاتحاد الحر تلقينا قرار سموه بمزيد من الارتياح والاطمئنان على أحوال المواطنين المعيشية وهو أمر ليس بجديد على سموه الذي قدم الكثير والكثير من الإنجازات للوطن الغالي ووضع مصالح المواطنين فوق أي اعتبار" .



وأكد أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على أتم استعداد لمزيد من التعاون مع الحكومة والجهات المختصة للمساهمة في تنفيذ توجيهات سموه الكريمة من خلال تقديم رؤية اقتصادية متكاملة حول اعادة هيكلة الدعم لضمان عدم المساس بمكتسبات المواطنين المعيشية".



وقال في الختام:" لا يسعنا مرة أخرى إلا أن نتقدم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير على توجيهاته التي تأتي دائماً معبرة عن إرادة البحرينيين ونابعة من حرصه الشديد على مصالحهم ومساندة لطموحاتهم وآمالهم، سائلا الله أن يحفظ سموه وأن يسدد على طريق الحق والخير خطاه".







ل.ب/خ.س



بنا 0853 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/01/24 - 57 : 11 AM