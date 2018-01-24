الكويت تدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وتدعو لتجديد لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة المتورطين نيويورك في 24 يناير/بنا/ أدانت دولة الكويت بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية لكونها تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مؤكدة على عدم استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذا سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات.



وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط "أن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ حوالي سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين".



وأشار العتيبي وبحسب ما اوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه منذ الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الكيماوية على مناطق في الغوطة الشرقية عام 2013 وسقوط ضحايا أغلبهم من المدنيين أظهر مجلس الأمن الوحدة والتصميم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها من خلال إصداره للقرار 2118.



وقال "ما زلنا بكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كيماوية في سوريا كان آخرها هجوم دوما بالغوطة الشرقية يوم 13 يناير الجاري لذلك فإننا نعبر عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد فيما يتصل بتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في سوريا التي نرى أنها أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية".



وذكر "أن الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل".



وأكد العتيبي ضرورة تحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية صيانة السلم والأمن الدوليين وهو ما يحتم البحث عن بدائل وآليات تحظى بتوافقهم بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.



ورحبت دولة الكويت بمبادرة فرنسا بعقدها اجتماع باريس للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من العقاب، فشاركت في هذا الحدث بجانب مجموعة من الدول للتأكيد على أهمية إرساء قيم العدل والمحاسبة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.



وقال ان الكويت تدعم الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها المتعلقة بالجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.



وأكد العتيبي على وحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدوليين وخير دليل على ذلك ما شهدناه في كافة الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 في الملف الكيماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السياسي للأزمة السورية.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0841 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 171 اخر تحديث : 2018/01/24 - 44 : 11 AM