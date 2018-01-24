بلدية "الجنوبية" تبدأ بإنشاء 400 موقف للسيارات في السوق الشعبي المنامة في 24 يناير/ بنا / قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم بن عبداللطيف عبدالله، بأن البلدية وبالتعاون مع إدارة الطرق بشؤون الأشغال بدأت في تنفيذ خطوتها التطويرية لمواقف السيارات في سوق مدينة عيسى الشعبي.



واوضح ان الشركة المكلفة باشرت بتنفيذ المشروع العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمواقف من 200 إلى 400 موقف على مدى شهرين.





ولفت إلى أن مشروع إنشاء مواقف السيارات يشمل عمل أرصفة كفواصل، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب لوحات ولافتات إرشادية تسهل على مرتادي السوق الوصول إلى وجهتهم بكل يسر وسهولة.



وأضاف "سيتم أيضاً تعديل بعض الأرصفة الحالية وضمها لمواقف السيارات، حيث تستغل هذه الأرصفة في بعض الأحيان من قبل البعض كمواقف للسيارات".



وأشار إلى أن توفير المزيد من مواقف السيارات وإعادة تخطيط مواقف السيارات الحالية، من شأنه معالجة الوقوف الخاطئ في المنطقة المحاذية للسور الخارجي للسوق على أطراف شارع القدس.



وذكر المدير العام أن بالتزامن مع إنشاء مواقف للسيارات، سيتم زيادة الإنارة، وذلك ضمن توجه البلدية لجعل السوق مقصداً ملائماً للزوار من داخل مملكة البحرين وخارجها،



تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية والمرافق المهمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بتطوير الأسواق المركزية والشعبية.



من جانب آخر أكد مدير عام بلدية "الجنوبية" أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تركيب الكاميرات الأمنية، فيما تم البدء في إنشاء 12 دورة مياه إضافية للرجال والنساء ودورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، علماً أن دورات المياه الحالية في السوق يبلغ عددها 8 (4 للرجال و4 للنساء).



وأفصح في ختام تصريحه، بأن السوق سيشهد نقلة أخرى على صعيد توفير الخدمات لمرتاديه في الفترة القادمة، حيث سيتم قريباً البدء في أعمال تكييف السوق الجديد، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشئون البلديات على متابعتهما للأعمال التطويرية في سوق مدينة عيسى الشعبي.







ل.ب/و.ش



بنا 0830 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/24 - 34 : 11 AM