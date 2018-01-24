مقتل 27 شخصا في تفجير سيارتين مفخختين بمدينة بنغازي شرقي ليبيا طرابلس في 24 يناير/ بنا / قتل 27 شخصا على الأقل في عملية تفجير سيارتين مفخختين قرب مسجد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.



وانفجرت السيارة الأولى أمام مسجد "بيعة الرضوان" بحي السلماني، أثناء مغادرة المصلين المسجد بعد أداء الصلاة الليلة الماضية وبعد دقائق انفجرت السيارة الثانية على الجانب الآخر من الشارع.

ويفصل بي التفجيرين حوالي 15 دقيقة، ويبدو أن هدفها سقوط أكبر عدد ممكن من المدنيين.



ونشرت قناة ليبية مقطع فيديو لموقع الانفجار الأول أظهر الحطام خارج المسجد والنيران مازالت مشتعلة وكذلك رجال بملابس مدنية يضعون جثث الضحايا في صندوق شاحنة تابعة للشرطة.





و.ش



بنا 0525 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/01/24 - 30 : 08 AM