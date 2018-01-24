مطالعات الصحف في البحرين

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2018/01/24 - 01 : 08 AM
المنامة في 24 يناير / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية،
وفيما يلي أبرز العناوين:
/صدور قانون عن جلالة الملك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
/سمو رئيس الوزراء: شعب البحرين صنع تاريخاً مشرفاً في خدمة الوطن.
/سمو رئيس الوزراء: صناعة المعارض تبرز المنتج الوطني.
/القائد العام يقوم بجولة ميدانية تفقد خلالها مجريات سير مراحل تمرين (قوة العزم).
/القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل السفراء الجدد.
/محافظ الجنوبية: التعاون والعمل المشترك لتغطية احتياجات أهالي المحافظة أساس برنامج عمل المجلس.
/مساعد وزير الخارجية : البحرين ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وزير النفط: لا نية لرفع اسعار غاز الطبخ.
"البا" تخفض النفقات 60 مليون دولار في 2018.
/عيسى بن على يرعى افتتاح الملتقى الخليج الثامن للأطفال الاربعاء القادم.
/"النواب" يرفع اقتراحاً بوقف قرار رفع أسعار البنزين لحين التوافق.
/اختتام المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية في جامعة الخليج العربي.
/سفير مملكة البحرين لدى الاتحاد السويسري ينقل تحيات القيادة الى الرئيس السويسري.
/رئيس هيئة الأركان يتفقد جانباً من تمرين (قوة العزم).
/مجلس النواب يستنكر اعتراض طائرات قطرية مقاتلة لطائرة مدنية إماراتية.
/مجلس النواب يوقع اتفاقية تعاون مع البرلمان المصري.
/رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التعاون بين البحرين ومصر على مستوى الأمانة العامة.
/مسؤول إماراتي: تعليمات للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر.
/معارك عنيفة في منطقة عفرين.. وأكراد سوريا يدعون إلى حمل السلاح.
/بنس يختتم زيارته للشرق الأوسط وسط تظاهرات فلسطينية.
/الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن سيترك منصبه في فبراير.
/الجيش المصري يتهم سامي عنان «بجرائم» تـسـتـدعي تـحـقيقا بـعـد إعـلان نـيـته الـتـرشـح للـرئاسة.
/مسؤول مالي أمريكي يزور لبنان بينما تحقق واشنطن بنشاطات «حزب الله».
/السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراق ترشحه.
/أمير الكويت يجري مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني.
و.ش
بنا 0458 جمت 24/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/24 - 01 : 08 AM