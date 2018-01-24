مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 24 يناير / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية،



وفيما يلي أبرز العناوين:

/صدور قانون عن جلالة الملك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

/سمو رئيس الوزراء: شعب البحرين صنع تاريخاً مشرفاً في خدمة الوطن.

/سمو رئيس الوزراء: صناعة المعارض تبرز المنتج الوطني.

/القائد العام يقوم بجولة ميدانية تفقد خلالها مجريات سير مراحل تمرين (قوة العزم).

/القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل السفراء الجدد.

/محافظ الجنوبية: التعاون والعمل المشترك لتغطية احتياجات أهالي المحافظة أساس برنامج عمل المجلس.

/مساعد وزير الخارجية : البحرين ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وزير النفط: لا نية لرفع اسعار غاز الطبخ.

"البا" تخفض النفقات 60 مليون دولار في 2018.

/عيسى بن على يرعى افتتاح الملتقى الخليج الثامن للأطفال الاربعاء القادم.

/"النواب" يرفع اقتراحاً بوقف قرار رفع أسعار البنزين لحين التوافق.

/اختتام المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية في جامعة الخليج العربي.

/سفير مملكة البحرين لدى الاتحاد السويسري ينقل تحيات القيادة الى الرئيس السويسري.

/رئيس هيئة الأركان يتفقد جانباً من تمرين (قوة العزم).

/مجلس النواب يستنكر اعتراض طائرات قطرية مقاتلة لطائرة مدنية إماراتية.

/مجلس النواب يوقع اتفاقية تعاون مع البرلمان المصري.

/رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التعاون بين البحرين ومصر على مستوى الأمانة العامة.

/مسؤول إماراتي: تعليمات للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر.

/معارك عنيفة في منطقة عفرين.. وأكراد سوريا يدعون إلى حمل السلاح.

/بنس يختتم زيارته للشرق الأوسط وسط تظاهرات فلسطينية.

/الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن سيترك منصبه في فبراير.

/الجيش المصري يتهم سامي عنان «بجرائم» تـسـتـدعي تـحـقيقا بـعـد إعـلان نـيـته الـتـرشـح للـرئاسة.

/مسؤول مالي أمريكي يزور لبنان بينما تحقق واشنطن بنشاطات «حزب الله».

/السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراق ترشحه.

/أمير الكويت يجري مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني.





و.ش



بنا 0458 جمت 24/01/2018





عدد القراءات : 199 اخر تحديث : 2018/01/24 - 01 : 08 AM