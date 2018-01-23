الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظم فعالية لدعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة الرياض في 23 يناير / بنا / افتتح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية السيد خليفة العبري اليوم الثلاثاء، فعالية مبادرة الأمانة العامة لدعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة بعنوان "دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة " التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 23-24 يناير 2018م في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومدراء العموم ومنسوبي ومنسوبات الأمانة العامة.



وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام المساعد بتنظيم مثل هذه المبادرات الطيبة التي تشجع الأسر في المجتمعات الخليجية على النهوض بمهاراتهم الانتاجية وعرض لبنات أفكارهم ومشروعاتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يكفل لهذه الأسر تحقيق التنمية المستدامة لهم وصولا الى الاكتفاء الذاتي، مشيدا بما شاهده من خلال الأعمال المعروضة في الفعالية من كفاءات انتاجية ومهارات عالية اتسمت بها المنتجات والأعمال الحرفية التراثية الوطنية والمشاريع الصغيرة المشاركة والتي تعكس مدى تطور الامكانيات الانتاجية والقدرات التنافسية التي تتمتع بها هذه المنتجات.

ونوه الى أهمية توظيف القدرات الانتاجية الوطنية في دول المجلس ودعم وتبني المشاريع الصغيرة للأسر والأفراد في المجتمعات الخليجية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي الى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة بما يتوافق مع أهداف وخطط التنمية التي تسعى دول مجلس التعاون الى تحقيقها.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1531 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/23 - 36 : 06 PM