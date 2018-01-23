الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تشارك مؤتمر التعاون الإقليمي لمنظمة الناتو الكويت في 23 يناير / بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر حول مستقبل التعاون بين منظمة الناتو ومجلس التعاون والذي عقدته المنظمة في مقر مركزها الاقليمي بدولة الكويت يومي 22 و23 يناير 2018م .



وألقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون، كلمة في المؤتمر استعرض فيها أبعاد التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية، ودور المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، والتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي توجه المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للمجلس.

وأشاد الأمين العام المساعد بدور المركز الإقليمي لمنظمة الناتو في مدينة الكويت في تعزيز الحوار السياسي بين دول المجلس والدول الأعضاء في منظمة الناتو وتنسيق التعاون الفني بين الجانبين.

وشارك في المؤتمر ممثلون من دول المجلس والدول الاعضاء في منظمة الناتو والدول الاعضاء في مبادرة اسطنبول.?



م.ا.ب/ع ع



بنا 1530 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/23 - 36 : 06 PM