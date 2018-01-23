إيرلندا تعفي مواطني دولة الامارات من التأشيرة أبوظبي في 23 يناير / بنا / أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية أن إيرلندا أعفت مواطني الامارات حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول اعتبارا من 1 فبراير 2018م.



وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بالوزارة أحمد سعيد الهام الظاهري أن الوزارة تسلمت مذكرة رسمية من الحكومة الإيرلندية تفيد بإلغاء التأشيرة المسبقة لدخول إيرلندا لمواطني الدولة من حملة الجوازات المذكورة مع إمكانية بقائهم في الأراضي الإيرلندية لمدة 90 يوما.

وأكد أن "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيرلندا وما تشهده إيرلندا من اقبال مواطني الدولة على اختيارها كوجهة للدراسة والسياحة والاستثمار والتجارة وغيرها لهو العامل الأساسي للقرار الذي اتخذته حكومة إيرلندا بفتح حدودها لمواطني دولة الإمارات للدخول دون تأشيرة مسبقة، كما أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية حتمت على كلا البلدين المضي قدما من أجل توفير كافة التسهيلات لمواطنيها من أجل تحقيق كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية والارتقاء بها على المستوى العالمي أيضا".



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بنا 1529 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/23 - 33 : 06 PM