وزير الدفاع الكويتي يبحث مع مسؤولين عسكريين عراقي وامريكي الموضوعات المشتركة الكويت في 23 يناير / بنا / بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي وقائد القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول جوزيف ل. فوتال، الموضوعات مشتركة.



ونسبت وكالة الانباء الكويتية الى وزارة الدفاع الكويتية ان الشيخ ناصر الصباح اشاد بعمق العلاقات والحرص على تعزيزها وتطويرها مشيرة الى ان اللقاء تطرق الى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1522 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/01/23 - 58 : 07 PM