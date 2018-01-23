المؤتمر الخليجي للتعليم والتنمية البشرية يوصي بتفعيل التفكير الناقد بالمدارس المنامة في 23 يناير/ بنا / اختتم المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية الذي نظمه طلبة الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي تحت شعار "آفاق تعليمية برؤى ابتكارية" أعماله اليوم الثلاثاء موصياً بضرورة الاهتمام بإعداد البرامج العلاجية والتدخل المبكر لفئة ذوي صعوبات التعلم، بالاستناد على تحليل السمات الشخصية الانمائية في الانتباه والادراك والذاكرة.



ودعا المؤتمر إلى استثمار المواهب الاكاديمية النادرة من خلال تبادلها بين الجامعات الخليجية وإعارتها للجامعات الناشئة للمساهمة في تنميتها وتحقيق أهداف التعليم العالي، مطالباً الجهات المسؤولة بالاستعانة بالمتخصصين بمجال الجودة والتميز لتدريب المعلمين عن طريق اللقاءات والورش لإخراج معلمين مؤهلين في كل المجالات.



وشددت توصيات المؤتمر على تفعيل دور التفكير الناقد في المدراس، في ظل ما يشهده العالم من انفتاح في أدوات الاتصالات والمعلومات وضرورة قيام وسائل الإعلام بنشر الوعي المهني وأهمية التخصصات الدراسية والمهنية المختلفة.



وتضمنت توصيات المؤتمر الختامية الدعوة لغرس مبدأ نبذ العنف والتمييز بكل أشكاله وصوره، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وإدراك الحقوق وممارستها والدفاع عنها.



وكان المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم أمس الاثنين في مقر جامعة الخليج العربي قد ناقش 33 ورقة علمية تناولت العديد من القضايا التربوية المعاصرة بحضور ما يربو من 100 أكاديمي وباحث من مختلف دول الخليج العربية،بهدف طرح قضايا التعليم المعاصرة من منطلق أن التعليم هو المحرك الأول للتنمية التي يمثل الإنسان محورها الرئيس.



وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر محاور هامة استعرضت قضايا التخطيط المستقبلي والرؤى التعليمية التي تواكب التحولات والمستجدات العالمية.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1517 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2018/01/23 - 56 : 07 PM