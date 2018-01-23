وزير دفاع الاحتلال يدعو الى منع بث اغاني شاعر اسرائيلي اهدى قصيدة للايقونة الفلسطينية "عهد التميمي" تل ابيب في 23 يناير/بنا/ أمر وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء اذاعة الجيش الاسرائيلي بمنع بث اغاني لشاعر اسرائيلي معروف بعد ان كتب قصيدة قارن فيها الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) والتي تحاكم حاليا في محكمة عسكرية بكل من جان دارك وآن فرانك.



وأصدرت وزارة العدل الاسرائيلية بيانا أكدت فيه ان ليبرمان "لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات بث الاذاعة"..وتخضع الاذاعة لقيادة رئيس اركان الجيش وبالتالي وزير الدفاع لكن ليس في ما يتعلق بالمواد التي يتم بثها.



واهدى الشاعر والكاتب الاسرائيلي اليساري المعروف يوناتان جيفين، قصيدة على صفحته على موقع انستغرام الى التميمي.



وكتب جيفين "ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاما امرا فظيعا، وعندما داهم جندي اسرائيلي فخور منزلها مرة اخرى، قامت بصفعه .. وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عاما من الاحتلال والاذلال".



وأكد جيفين "في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين انت عهد التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك".



وهانا سينش كانت فتاة يهودية واصبحت رمزا في قتال النازيين ابان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.



وقال ليبرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه أصدر تعليمات الى قائد اذاعة الجيش لوقف بث (اغنيات) او اجراء مقابلات مع يوناتان جيفين في كل البث، داعيا وسائل الاعلام في اسرائيل بالقيام بذات الشيء.



وتحولت عهد التميمي الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الاسرائيلية وفي حال ادانتها يمكن ان يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة للتميمي اوائل الشهر الجاري.





س.ي



بنا 1409 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/01/23 - 21 : 05 PM