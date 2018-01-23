مساعد وزير الخارجية: البحرين ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنامة في 23 يناير/ بنا / أشاد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بما حققته مملكة البحرين من إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، مؤكدًا السعي الدائم لتحقيق المزيد من التطلعات بشأن هذا المجال الهام تنفيذاً لمتطلبات النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في بناء الدولة المدنية العصرية وبما يتوافق مع ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتراثها الحضاري.











جاء ذلك خلال ترؤس سعادته للاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والذي عقد اليوم بالديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية مثل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.



وقد نقل السيد الدوسري إلى أعضاء اللجنة تحيات معالي وزير الخارجية، رئيس اللجنة، بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإعادة تشكيل اللجنة، وتمنيات معاليه للجنة بالتوفيق في أعمالها.



وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها وضع مشروع خطة وطنية لحقوق الإنسان تستهدف فيما تستهدفه، دعم وتطوير الجهود الوطنية في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان، كسياسة وممارسة تنتهجها المملكة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، واستعراض عدد من التقارير الوطنية التي تعدها المملكة وفاءً بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما بحثت اللجنة عددًا من التساؤلات الواردة من جهات مختلفة، وكيفية التنسيق والتواصل مع تلك الجهات.



ووجه مساعد وزير الخارجية الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهودها في إعداد التقارير الخاصة بحقوق الطفل وحقوق ذوى الإعاقة.



وأوضح أن اللجنة سجلت، باعتزاز كبير، عددا من الانجازات التي تحققت للمملكة خلال الفترة الأخيرة ومن أبرزها: إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب العالمي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي وتأتي إيمانا من جلالة الملك المفدى بالمسؤولية الملقاة على عاتق مملكة البحرين في تهيئة الظروف وتعبيد الطريق أمام الشباب البحريني والعالمي من أجل المشاركة في وضع الأفكار الإبداعية والاحترافية التي توصل إلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وتدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في لوس أنجلوس، بعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية، ونجاح المملكة في استعراض التقرير الوطني الثالث لها، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث حظي التقرير بإشادة دولية واسعة، بالنظر لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أراضيها، وإشارته إلى جميع إنجازات مملكة البحرين خلال الأربع سنوات الماضية منذ استعراض تقريرها الوطني الثاني في العام 2012.



وأشادت اللجنة باعتماد الأمم المتحدة للتجربة البحرينية الرائدة في مجال إصلاح سوق العمل، لاسيما مشروع تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية، وتصنيفها في المركز الأول عالمياً بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة في مؤشر "اكسبات انسايدر" السنوي لعام 2017، وتميزها في مؤشرات الحياة الأسرية، والرضا الوظيفي والمهني والسلامة والأمن في العمل.



وأضاف مساعد وزير الخارجية أن تلك الإنجازات المتواصلة، تؤكد مضي المملكة قدمًا وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًا ثابتا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الرشيدة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والمواثيق الدولية. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى تنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان والتعاون البناء مع المجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والانفتاح على المنظمات الدولية ذات المصداقية.



الجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية العليا، والتي تم إنشاؤها بالقرار رقم (50) لسنة 2012 الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والممثل فيها الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، تختص، فيما تختص به، بوضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة ليتم عرضها على مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليها، وإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها طبقًا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل مملكة البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1927 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/01/23 - 32 : 10 PM