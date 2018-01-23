بتكلفة بلغت حوالي 163 الف دينار...الدكتور المفتاح: افتتاح مسجد المعاودة للمصلين قريباً المنامة في 23 يناير /بنا/ تحظى دور العبادة باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية والأخلاق النبيلة بين كافة أفراد المجتمع وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة، حيث احتلت اهتماما خاصا في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ تخصص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى موازنة لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية، أثمرت عن بناء وتشييد المساجد والجوامع والمآتم وصالات المناسبات والتي وصلت إلى أكثر من 130 مشروعاً بتكلفة بلغت أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية.



وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، خلال زيارته يوم أمس لمسجد المعاودة الأثري بالمحرق، وأضاف: أنه استجابةً للتوجيهات الكريمة الصادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بشأن إعادة بناء مسجد المعاودة الأثري، قام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في العام 2016، بتوقيع اتفاقية إعادة بناء المسجد الكائن بفريق المعاودة بمنطقة المحرق مع شركة أوروبا للمقاولات، حيث تم تنفيذ المشروع من ميزانية العام 2015/2016، الخاصة بمشاريع إعمار دور العبادة، وقد قامت الجهة المعنية بإدارة الأوقاف السنية وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعداد التصاميم والرسومات الهندسية ودراستها من قِبل قسم المشاريع الهندسية بالوزارة وإدراج المشروع ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح إدارة الأوقاف السنية.



وأوضح وكيل الشؤون الإسلامية أن مسجد المعاودة يقع ضمن مشروع طريق اللؤلؤ الذي تتبناه هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقد تم مؤخراً الانتهاء من بنائه وسيتم افتتاحه للمصلين قريباً، حيث بلغت تكلفة بناؤه 162790دينارا وبمساحة إجمالية بلغت 299 مترا مشيراً إلى أن المسجد يتكون من دورين: الدور الأرضي ومساحته الإجمالية 254 مترا مربع، ويضم: مصلى للرجال يتسع لـ 180 مصلٍ، وميضأة ودورة مياه للرجال، ومدخل رئيسي للرجال، ومدخل لسلم المأذنة، وفناء مفتوح، فيما يضم الدور الأول شقة للمؤذن تتكون من غرفة نوم ودورة مياه ومطبخ، بمساحة إجمالية تبلغ 45 مترا مربعا وقد روعي في تصميم المسجد الحفاظ على الهوية المعمارية للعمارة البحرينية التقليدية.



وقال المفتاح: أن الشؤون الإسلامية قامت بإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، وذلك ضمن خطة منهجية واستراتيجية واضحة لمشاريع إعمار وصيانة وترميم دور العبادة ضمن الميزانية السنوية المعتمدة من الحكومة كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخصيص وتوفير الأراضي لبناء المساجد بكافة مناطق محافظات مملكة البحرين وخصوصاً المناطق الإسكانية الحديثة، وتؤكد دور الشراكة المجتمعية عبر التنسيق مع المتبرعين، ووضع المعايير والاشتراطات التنظيمية لبناء وتعمير دور العبادة والحفاظ على النسيج العمراني بما يلبي حاجة المواطنين بأداء شعائرهم الدينية.



وبين أن الوزارة قد افتتحت خلال العام 2017، عدداً من المساجد، وهي: مسجدي اللوزي ومعاوية بمدينة حمد، ومسجد مركز شباب الشاخورة بقرية الشاخورة، ومسجد ذي النورين بالرفاع الشرقي، كما تم الانتهاء من ترميم مسجد حوار الأثري بجزر حوار. وتعكف الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: بناء مسجد الإمام السجاد بقرية بوري، وبناء مسجد يوسف الرويعي بالرفاع الغربي، وبناء مسجد أبو نشوان بقرية الشاخورة. فيما تضمنت ميزانية 2017 -2018 حزمة من المشاريع أبرزها: بناء مسجد دويسان بمدينة حمد، ومسجدي العالي وزين العابدين في المنامة، وتسوير وتطوير مقابر النعيم بمنطقة النعيم.





خ ب ف/س.ي



بنا 1348 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2018/01/23 - 55 : 04 PM