سمو محافظ المحافظة الجنوبية: التعاون والعمل المشترك لتغطية احتياجات أهالي المحافظة أساس برنامج عمل المجلس التنسيقي المنامة في 23 يناير / بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع مجلس تنسيقي المحافظة الجنوبية الأول للعام 2018 بحضور اعضاء المجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.



ورحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية بالأعضاء معرباً سموه عن تطلعاته في تظافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك لإنجاز ما يطرح من مواضيع ومشاريع خلال اجتماعات المجلس وبلورتها الى نتائج ملموسه تلبي احتياجات وتطلعات أهالي المحافظة على ارض الواقع وبفعالية تؤمن لهم العيش الكريم والخدمات ذات جودة عالية.

واكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية للأعضاء حرص سموه على ان تكون جميع المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات المجلس محط حاجه ومنفعة للمواطنين وتعود عليهم وعلى المناطق التي يقطنونها بالخير والتطوير والازدهار، لافتاً سموه الى أن المحافظة بادرت بالتواصل مع أهالي المحافظة في مختلف المناطق وعبر عده قنوات تواصلية وزيارات ميدانية لرصد الاحتياجات عن قرب واخذ الملاحظات بشكل مباشر.

ثم انتقل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس الى بنود جدول اعمال الاجتماع حيث قدم فريق عمل مكون من المحافظة الجنوبية عرضاً مرئياً لثلاث دراسات أجريت ميدانياً لعدد من المواضيع والاحتياجات تناولت في مقدمتها المهندسة مي الكعبي عرض دراسة احتياجات تطوير اوضاع شارع 96 بالمحافظة نظراً للحاجة الملحة في تطويره كونه احد الشوارع البديلة ومنفذ لأهالي مدينة خليفة في ظل التطويرات الجارية على تقاطع دوار البا بالإضافة الى وجود ممارسات غير قانونية من قبل بعض الشاحنات المحملة بالرمال المجرفة من المنطقة القريبة له التي تستغل الشارع للخروج بالحمولات من خلاله.

ثم عرض المهندس محمود جناحي احتياجات مجمعي 905 و907 بالرفاع الشرقي والتي تلخصت في ضرورة زيادة الانارة في الطرق الفرعية ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة والباعة الجائلين الى جانب ضرورة توفير الكاميرات الأمنية في المجمعين، فيما تناولت الدراسة الثالثة جانب الصحة والرعاية الطبية لأهالي عسكر وجو والذي قدمها الموظف فهد الشمري تطرق من خلال الدراسة الى أهمية توفير مركز صحي لخدمة المنطقة نظراً لازدياد الكثافة السكانية وحجم المشاريع فيها مع الاخذ بعيد الاعتبار الى أهمية توفير سيارة اسعاف تخدم الحالات الطارئة خاصة الحوادث المروري التي قد تقع على شارع الملك حمد.

وتناقش سمو المحافظ المحافظة الجنوبية مع أعضاء المجلس حول الطرق المثلى لتهيئة ومعالجة التحديات بشكل قريب وبعيد المدى بحيث تحقق عناصر الاستدامة في نوعية الحلول المقدمة وفق الإمكانيات الممكنة لذلك.

وعلى اثر ذلك وجه سمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وبموافقة جميع الأعضاء الى ضرورة دراسة وتنفيذ التوصيات من قبل الجهات المعنية التي جاءت في الدراسات الثلاث وفي مقدمتها التوصية بتهيئة وتطوير شارع 96 من بنية تحتية واعمال رصف بالشكل الذي يضمن سلامة مستخدميه الى جانب وضع الحلول الكفيلة بمنع مرور الشاحنات المخالفة علية ، كذلك التوصية بزيادة أعمدة الانارة ووضع الكاميرات الأمنية وإقامة الحملات التفتيشية للحد من العمالة السائبة والباعة الجائلين في مجمعي 905 و907 بالرفاع الشرقي، والتوصية لإعداد تصور من قبل وزارة الصحة حول نوعية المركز الصحي وخدمات الرعاية الصحية الذي تتطلبه منطقتي عسكر وجو والمناطق المجاورة في مدينة خليفة وعرض نتائج التصور في اجتماع المجلس المقبل.



خ ب ف/ع ع/ع ذ



بنا 1318 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 145 اخر تحديث : 2018/01/23 - 23 : 04 PM