وزير شئون الكهرباء والماء يبحث التعاون الثنائي مع وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الشقيقة ابوظبي في 23 يناير / بنا / على هامش فعاليات أبوظبي للاستدامة التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اجتمع الوزير ميرزا مع وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي بين مملكة البحرين و الأردن الشقيق في المجالات المتعلقة باستخدامات الطاقة الشمسية و التي قطعت الأردن شوطا كبيرا فيها خلال السنوات الماضية والاستفادة من خبرات المملكة الأردنية الهاشمية في الجوانب التشريعية التي أصدرتها لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وخاصة في الجانب المتعلق بتركيبات أنظمة الطاقة الشمسية على اسطح المباني الحكومية.



وفي هذا الصدد قام الوزير ميرزا باستعراض الخطوات التي بصددها حكومة مملكة البحرين لطرح مناقصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 100 ميغاوات، وأضاف بأن وحدة الطاقة المستدامة بصدد اجراء مناقصة تنافسية لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وكذلك تنفيذ نظام صافي قياس العداد Net Metering للسماح للأشخاص بالاستفادة من الطاقة المتجددة.



ومن جانبه افاد الوزير الأردني بأن هناك عددا من المجالات التي تدعمها الحكومة الاردنية لمبادرات استدامة الطاقة من ضمنها تقديم حوافز لتركيبات الطاقة الشمسية كالإعفاء من الضرائب الجمركية، وكذلك دعم مشاريع وتركيبات الطاقة الشمسية من جانب البنك المركزي بما في ذلك تغطية فوائد القروض.



وفي هذا الاطار فقد تم الاتفاق بين الطرفين لاستمرار التعاون الفني المباشر بين وحدة الطاقة المستدامة في البحرين ونظرائهم في الأردن للتعرف على افضل الأساليب وهيكلة التشريعات التي تساند فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية.



وفي ختام الاجتماع تقدم الوزير ميرزا بالشكر الى الوزير الأردني والمسئولين على هذا الاجتماع المثمر.







خ ب ف/ع ذ



بنا 1317 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 161 اخر تحديث : 2018/01/23 - 25 : 04 PM