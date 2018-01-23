مؤسسة المبرة الخليفية تعزز الخدمات الطلابية المقدمة من بطاقة "رايات" المنامة في 23 يناير / بنا / أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن انضمام مؤسسات تجارية جديدة إلى المحلات المعتمدة ضمن بطاقة "رايات" التي تم طرحها منذ شهر مارس عام 2016، في إطار مساعيها نحو تعزيز سُبل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.



وتهدف هذه الخطوة الى إثراء تجربة الطلبة المنتسبين لبرنامج رايات للمنح الدراسية عبر توسع نطاق الخدمات المقدمة لهم بحسب احتياجاتهم ومتطلباتهم في المرحلة الجامعية.

وتسعى مؤسسة المبرة الخليفية إلى التميز في كل ما تقدمه من برامج بغرض دعم الحركة التعليمية في مملكة البحرين، حيث أعلنت المؤسسة مؤخرًا عن انضمام مؤسسات تجارية جديدة تحت مظلة "بطاقة رايات" وتشمل كل من: فندق مو?نبيك البحرين، اوبتيكا للنظارات، سيني كافيه، أليفيشن برجر، باستا اكسبرس، بلو برجر قريل، مينوز للبيتزا الإيطالية، ونستله تول هاوس كافيه، محلات نافع للكمبيوتر، مكتبة خزانة الكتب، جرافيتي، و?ارول أباريل للملابس الرياضية. وقد ضمت قائمة المحلات المعتمدة في العام الماضي كلاً من البركة للرياضة، مركز الدكتورة أميرة التخصصي للأسنان، بيتالو كافيه بوتيك، ومطعم ناتشورال بايتس، حيث تقدم جميعها العديد من العروض المميزة والتخفيضات الرائعة لحاملي بطاقة "رايات" من طلاب المبرة الخليفية، كما تتيح لهم فرصة الاستفادة من خدمات تلك المتاجر التجارية المتنوعة.

من جانبها تقدمت سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية بجزيل الشكر إلى جميع المؤسسات المشاركة ضمن هذه الحملة التي من شأنها أن تعزز من تجربة الطلاب الجامعيين اليومية، كما أثنت على مساهمتهم البناءة في برامج المؤسسة المختلفة بهدف الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المملكة.

وتم طرح برنامج المنح الدراسية الجامعية "رايات" في العام 2011 ليكون برنامجاً شاملاً ومتكاملاً يساهم في مجال التعليم وتنمية المهارات الشخصية للشباب البحريني حيث يوفر منحاً دراسية للطلبة في جامعات معتمدة بأنحاء مملكة البحرين، إلى جانب تقديم العديد من المزايا منها حوافز مالية وورش عمل وفرص تدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يعزز البرنامج ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال غرس قيمة التطوع وخدمة المجتمع، في بيئة داعمة ومشجعة.



ن.ف/ع ع



بنا 1314 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 146 اخر تحديث : 2018/01/23 - 28 : 04 PM